Toen Hoedemaker als klein jongentje samen met zijn vader, die een bakkerij had, oud brood bracht naar de dierentuin in Arnhem kwam opeens een verzorger in een overall met twee olifanten het verblijf binnen lopen. De kleine Marjo was verwonderd en wist dat hij de rest van zijn leven in de dierentuin zou doorbrengen. Zestig jaar later woont hij in DierenPark Amersfoort.