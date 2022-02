M.P. herhaalde in de rechtbank dat hij niets met het drugslab te maken heeft. Hij was op de dag van de ontdekking wel in het gebouw, maar in een andere ruimte. Er is ook een handel in auto-onderdelen en boven de bedrijfsruimtes is een woning. Over de reden waarom hij dan wel in het pand was en waar hij eerder die dag was geweest, heeft P. heeft geen verklaring geven.