Marcello wil in de gemeenteraad van Utrecht: bomvol ideeën maar zonder plan

De markante Utrechter is hoogopgeleid. Trots vertelt hij dat hij avond-vwo gedaan heeft, en een paar jaar geleden heeft hij ook nog het certificaat Latijn gehaald. "Dus nu heb ik gymnasium." Hij is al heel lang actief in de politiek. Vroeger zat hij bij de PvdA, eerst in Culemborg en later in Utrecht. Hij ging naar partijcongressen, zat op de tribune in de Tweede Kamer en bij de raad in Utrecht en Culemborg. Maar op het moment dat hij geen vragen meer mocht stellen tijdens de rondvraag draaide hij de PvdA teleurgesteld zijn rug toe. Nu gaat hij voor eigen kansen, en hoopt op 16 maart op die ene zetel in de Utrechtse gemeenteraad.