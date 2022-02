Actie politiebonden: komende tijd geen boetes voor lichte overtredingen

De vakbonden protesteren omdat het kabinet niet tegemoet wil komen aan hun eisen voor de nieuwe politie-cao. Ze zijn teleurgesteld over de uitkomst van het overleg afgelopen vrijdag met een afvaardiging van de regering. Daarin zouden geen toezeggingen zijn gedaan over speerpunten als het inkomen van politiemensen, de capaciteit bij de korpsen, investeringen in de opleiding en een betere bescherming tegen het toenemende excessief geweld. Het politiepersoneel is het meer dan zat, zegt Brink. "Nog nooit is een politie-cao voor zonder slag of stoot tot stand gekomen. Altijd zijn er acties nodig omdat er geen boter bij de vis wordt gedaan."