Wat in elk geval vaststaat is dat er in de toekomst alleen nog ruimte is voor competitieroeiers, recreanten en jeugd. Toch zijn de roeiverenigingen blij met het convenant vertelt woordvoerder Esther van Bostelen. "Juist het behoud van het roeien voor de stad Utrecht wordt benadrukt en we zijn op dit moment echt constructief in gesprek met de gemeente. We voelen ons gehoord. Dat was een aantal jaar geleden niet het geval."