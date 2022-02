OM: gps-tracker deed verdachten van overval op pakketbezorger Leidsche Rijn de das om

Op 16 februari vorig jaar ging de bezorger al vroeg op pad om op adressen in en rond Utrecht postpakketten te bezorgen. Hij had zo'n 40 mobiele telefoons bij zich en hij had niet in de gaten dat hij vanaf het sorteercentrum was gevolgd door een grijze Opel Corsa. Toen hij om 07.10 uur bij het eerste afleveradres in de Bakemastraat in Leidsche Rijn de achterklep van zijn bestelbus opende, legde iemand van achteren een nekklem bij hem aan en werd er een pistool tussen zijn ribben gedrukt.