Spaanse Vuelta-delegatie op inspectie in Utrecht: 'Het gaat om details'

De Vuelta zou eigenlijk twee jaar geleden al zijn gereden, maar kon toen door corona niet doorgaan. Het parcours van de tweede etappe is iets anders ten opzichte van 2020. Zo gaat het peloton over de vliegbasis in Soesterberg en er zijn nog twee kleine wijzigingen doorgevoerd, vertelt projectleider Ron Looy. "In samenspraak met de gemeenten gaan we bij Rhenen nu rechtdoor in plaats van dat we een lusje maken en in Amersfoort gaan we één straat eerder linksaf. In 2020 was de situatie daar nog wat anders, maar nu was het net niet helemaal handig meer om precies hetzelfde parcours aan te houden."