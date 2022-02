Beuken op de Broekhuizerlaan in Leersum toch niet gekapt

Na overleg tussen de eigenaren, betrokken inwoners, klimaatorganisatie Urgenda én de gemeente Utrechtse Heuvelrug is nu een nieuwe oplossing bedacht. Er is een stichting in het leven geroepen die het beheer van de beuken over gaat nemen. "De bomen van de Broekhuizerlaan zijn prachtig en juist vanwege hun ouderdom ecologisch enorm waardevol. Ik ben heel blij dat het op deze manier gelukt is om ze te behouden", aldus oprichter en voorzitter Marjan Minnesma.