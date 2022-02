De politie kwam de verdachten in de zaak op het spoor nadat in 2019 bij een controle iemand was aangehouden met een grote hoeveelheid contant geld, waarvan de herkomst schimmig was. Na ruim een jaar onderzoek, waarbij ook agenten als 'pseudokopers' werden ingezet, werden de verdachten begin vorig jaar aangehouden. Bij invallen op vier adressen in Leerdam en Delft werden grote geldbedragen, drugs en luxe goederen in beslaggenomen.