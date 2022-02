Hij vindt het een prachtdier, dat staat buiten kijf. Een kroon op onze natuurontwikkeling, noemt hij het. "Maar misschien ook wel een beetje cru richting de muskusratten. Die bestrijden we omdat ze te veel knagen, en bij de beschermde bever laten we het gebeuren. Door het beverprotocol mogen we 'm ook niet zomaar aanpakken. We zijn benieuwd hoe dit er in de toekomst uit gaat zien. In Limburg schieten ze de bever soms zelfs al af, hier doen we dat nog niet."