Politie zoekt getuigen van aanrijding Amersfoort, slachtoffer nog in coma

De politie heeft inmiddels twaalf tips ontvangen over de aanrijding op de Stadsring. Lesquiller: "Daarmee konden we de man uit Leusden aanhouden. Zijn auto, een zilvergrijze Mercedes C-klasse, hebben we in beslag genomen." Die auto wordt nog verder onderzocht, maar te zien is dat de linkervoorkant beschadigd is en ook de voorruit kapot is.