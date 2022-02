Gitarist Kees Poulus herstelt van leukemie en tourt weer met Kozzeltov

In de verbouwde koeienstal in Westbroek heeft de band hun tweewekelijkse repetitieavond. Dit keer wordt hun nummer Changes een aantal keer gespeeld. Singer-songwriter Koos Oldhoff: "Het nummer Changes is eigenlijk in de loop van een jaar of drie ontstaan. Elke keer kwam er een nieuw couplet bij dat ging over de veranderingen die plaats vonden in onze levens. Soms over maatschappelijke ontwikkelingen, soms over relaties en de ups en downs daarin. De constante daarin is steeds verandering en de wrijvingen die dat soms oproept."