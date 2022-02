Leerdam wil schitteren in internationaal glasjaar: 'We zijn nog veel te bescheiden'

Leerdam is te bescheiden, zegt Bettina Sommer. Zij werkt met meerdere glasblazers in Leerdam samen. "Als je uit Leerdam komt, weet je hoe beroemd glas is. Maar naar buiten toe zijn we niet zo uitbundig. We hebben met zoveel blazers en ateliers zoiets bijzonders in handen, en dat mogen meer mensen weten."