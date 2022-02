Utrechtse vrouw die echtgenoot op keukenvloer liet doodgaan hoeft niet naar de gevangenis

Naar het oordeel van de rechtbank verkeerde de man, toen hij op de keukenvloer was gevallen, in een hulpeloze toestand en heeft zijn vrouw hem met opzet hem in die toestand laten liggen. Omdat zij geen hulp inschakelde is hij uiteindelijk op de keukenvloer overleden. Volgens de rechtbank zijn huwelijkspartners "door hun gelofte verplicht voor elkaar te zorgen, juist in tijden van nood. Die belofte is zij niet nagekomen."