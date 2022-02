Vader Peter en dochter Tessa vieren verjaardag van donornier: 'Het heeft onze band versterkt'

BAARN - Feest in huize Groot in Baarn: vader Peter en dochter Tessa vieren dat het precies tien jaar geleden is dat hun niertransplantatie succesvol is verlopen. "We vinden het zo fijn dat-ie er al tien jaar goed in zit. Dat vieren we ieder jaar met een lekkere lunch. Dit keer zijn we uit eten gegaan."