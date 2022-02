Over twee maanden is de volgende tussenzitting in de zaak. Volgens de officier van justitie is dan meer duidelijk over de uitkomsten van de verschillende onderzoeken. De twee verdachten zullen daar dan ook opnieuw over worden ondervraagd. De verdenkingen tegen hen worden dan mogelijk uitgebreid of aangepast. De verdediging heeft dan de gelegenheid aanvullende onderzoekswensen in te dienen.