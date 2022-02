Blijdschap om Regenboogagenda in Nieuwegein, maar 'nu tijd voor actie'

In de Regenboogagenda staan allerlei plannen om de positie van lhbtiq+'ers in Nieuwegein te verbeteren. Belangrijkste punt: veiligheid. Zo wil de gemeente meer aandacht besteden aan de specifieke doelgroep in overleggen tussen bijvoorbeeld de burgemeester en de politie over veiligheid in de stad. In de Regenboogagenda laat de gemeente ook weten in te zetten op voorlichting op scholen en te zoeken naar een ontmoetingsplek voor mensen uit de lhbti-gemeenschap.

De Regenboogagenda is opgesteld naar aanleiding van een in de raad breed gedragen motie uit 2018. Daarin vroegen lokale politieke partijen het college werk te maken van het verbeteren van de positie van lhbtiq+'ers in Nieuwegein.