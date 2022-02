Met poep en plas van het gas? Leusden gaat rioolwarmte onderzoeken

Het werkt als volgt: als je het toilet, de douche, de vaatwasser of de wasmachine gebruikt, stroomt er (warm) water via de afvoer het riool in. Samen met ander afvalwater van bedrijven en de temperatuur onder de grond is het riool gemiddeld zo'n 12 tot 20 graden. Door warmtewisselaars in het riool aan te brengen, is een deel van de warmte uit het riool terug te winnen om samen met een warmtepomp bijvoorbeeld met je huis te verwarmen.