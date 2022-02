Perken, bermen en water in Rotsoord verder aangekleed met groen

"We kunnen de raadsleden op hun wenken bedienen", zei Verschuure in het vragenuur. "Want we zijn volop bezig. De komende week worden de groene borders langs het Moxy-hotel klaar gemaakt." De wethouder benadrukt dat er al waterplanten zijn aangebracht in de Vaartse Rijn, en er komt nog een extra boom. Ook bij het politiebureau wordt een groenstrook aangebracht.