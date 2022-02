Het ministerie van Defensie praat sinds eind vorig jaar over met lokale overheden over eventuele sluiting. Dit staat in een intern stuk dat in handen is van de krant. Bekend was al dat het ministerie van Defensie terug wil naar minder locaties: veel militair vastgoed is verouderd en moet worden gerenoveerd. Er is alleen geen geld om alles op te knappen, staat er in het document. Daarom moet de landmacht terug naar minder locaties.