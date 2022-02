Soest akkoord met hogere kosten nieuwe sporthal

Tijdens de raadsvergadering stond het aanvullend krediet voor de nieuwe sporthal op de agenda. Politieke partij POS had gevraagd of dit punt van de agenda kon worden gehaald omdat het 'niet rijp voor besluitvorming' zou zijn. De oppositie stemde daarmee in, maar de coalitie was tegen uitstel en zo werd alsnog gestemd en vervolgens ingestemd met de aanvraag voor het krediet.