Weer even stappen in Utrecht: 'We voelen ons allemaal als koetjes in de wei'

Binnen knallen de beats uit de speakers, vijf DJ's mogen vandaag gaan draaien - tot 4 uur in de ochtend als er geen handhavers opduiken. Ze komen allemaal uit Utrecht, zodat ze desnoods op de fiets naar huis kunnen. Bastienne is één van hen. Door haar werk als verpleegkundige heeft ze de nacht als uitlaatklep juist nodig, vertelt ze. "De nacht voelt intiemer, wat anoniemer ook. We hebben een paar weekenden gehad afgelopen jaar dat we open mochten, maar dat was overdag. Juist in de nacht kun je zoveel makkelijker loslaten wie je overdag bent. Ik werk als verpleegkundige in het ziekenhuis en in de nacht kan ik gewoon in mijn trainingsbroek en mijn grote truien gaan draaien en dansen. Dan ben ik een ander mens."