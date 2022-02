Pensioendemonstranten in Utrecht: 'Houd rekening met ons'

UTRECHT - Pensioenleeftijd, indexatie, ontkoppeling van de AOW en inflatiecorrectie. Wie met pensioen is of bijna gaat is inmiddels wel bekend met die termen. Rond de pensioenen is het al enkele jaren onrustig. Gepensioneerden zien hun koopkracht dalen en daardoor neemt hun onzekerheid toe. "Houd rekening met ons", is de boodschap van honderden ouderen die vandaag hun stem hebben laten horen in park Transwijk.