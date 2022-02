VVD-raadslid Gertjan te Hoonte gaat het verst in zijn kritiek. Hij zegt geschokt te zijn door de verhalen van de bewoners van de stad. "Dat is helaas in lijn met verhalen die we al langer horen", zei hij, verwijzend naar bewoners van de binnenstad, die al jaren klagen over de onverzettelijke houding van de gemeente bij de aanpak van de wal- en kluismuren. "De gemeente lijkt te oordelen zonder contact te leggen met de inwoners. Het beeld is dat deze gemeente liever procedeert tegen zijn eigen bewoners dan dat het zijn eigen standpunten herziet."