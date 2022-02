Geen Turkse pizza meer tussen de middag, LunchMaatjes wil gezonde lunch voor alle kinderen

Het is niet duidelijk hoeveel kinderen naar school gaan zonder goed gevulde broodtrommel. Volgens de Armoedecoalitie groeit 15,7% van de kinderen in Utrecht op in een gezin met een laag inkomen. Dat vertaalt zich naar vier a vijf kinderen per klas. Dit gemiddelde is ongelijk verdeeld over de stad. Armoede komt het minst voor in Leidsche Rijn en in bijvoorbeeld Overvecht zullen meer dan vijf kinderen per klas het thuis financieel moeilijk hebben. De Armoedecoalitie juicht het initiatief hard toe maar ze vinden dat de overheid het minimuminkomen moet aanpassen zodat het toereikend is.