De pgb-houders hebben alle drie het downsyndroom. Een familielid regelt hun zaken. De familieleden kochten zorg in bij thuiszorgverlener Dolia. In 2017 bleek dat Dolia grootschalige fraude had gepleegd. Een flink deel van de facturen bleek vervalst en veel zorg was niet geleverd. Zilveren Kruis becijferde eerder dat ze in totaal door Dolia voor meer dan 5 miljoen euro waren getild.