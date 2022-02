Verkiezingscampagne Oudewater begonnen: 'Het is echt losgebarsten nu'

Binnen de kortste keren is het het eerste verkiezingsbord van de gemeente volgeplakt. Er volgen er nog een paar en daarna gaan alle politici naar het oude stadhuis in Oudewater. Daar krijgen kinderen uit groep 7 en 8 van basisschool St. Jozef les over de lokale democratie. "Jong geleerd is uit gedaan", legt de burgemeester uit. "Ik hoop dat al deze leerlingen naar hun ouders over verzorgden gaan en zeggen: ga stemmen, want dat is belangrijk."