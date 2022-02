Vader sleept zwembad Zeist voor de rechter, wil zonder coronatoegangsbewijs met zoontje naar zwemles

ZEIST - Een man uit Zeist wil dolgraag met zijn zoontje van vijf naar zwemles, maar mag het zwembad niet in omdat hij wegens gewetensbezwaren weigert een coronatoegangsbewijs te tonen. Volgens hem vraagt zwembad Dijnselburg in Zeist ouders ten onrechte om een CTB, als zij hun kinderen binnen willen helpen met omkleden. De man daagde zwembadbeheerder SRO vandaag voor de rechter om af te dwingen dat hij het zwembad in mag zonder bewijs dat hij is gevaccineerd, recent corona heeft gehad, of negatief is getest.