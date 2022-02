Of dat het ministerie had moeten zijn? "Dat kan je je afvragen. Maar alles komt met veel snelheid tot stand. Ik vertrouw de voorzitter. En in al die vergaderingen is er nooit een lid geweest die zei: 'Wat ik nu heb gelezen, dat hebben we helemaal niet geadviseerd.' Dat illustreert dat het alleen om tekstuele verduidelijking ging."