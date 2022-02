De druppel die de emmer doet overlopen is nu de wedstrijd van zaterdag . Dekker was al langer het mikpunt van HKS nadat hij eind vorig jaar bekendmaakte over te stappen naar IJsselmeervogels, traditioneel de aartsrivaal van Spakenburg. Dat leidde tijdens de wedstrijd tot een grimmige sfeer, waarbij volgens het bestuur duidelijk was dat ook leden van HKS die in Bunschoten een stadionverbod hebben in Katwijk aanwezig waren.