Valentijnsbloemen fors duurder: 'Maar iedereen wil rode rozen, de koningin van de bloemen'

Oorzaak? "Het komt door de hoge energieprijzen en de vraag en het aanbod op Valentijnsdag", legt Daniella Cekic uit. Ze runt samen met haar man een bloemenwinkel Valentino Flowershop in Veenendaal. "Iedereen wil rode rozen. De prijs is hoog, de bloemen zijn gewoon duur op dit moment. Je weet dat het Valentijn is dus je betaalt het. Na de lockdown is dit de eerste drukke dag voor ons en we hebben een slag in te halen door corona."