Woerdense plaquette duikt 100 jaar later op in Friesland

Al snel wordt duidelijk dat de plaquette ooit op het gemaal Barwoutswaarder bij Woerden is geplaatst, een gemaal dat nu al een tijd niet meer in gebruik is. In overleg met De Stichtse Rijnlanden krijgt de plaquette nu een ereplek in stoomgemaal Kamerik-Teylingens, waar het onderdeel gaat uitmaken van een tentoonstelling. Daardoor is de plaquette meer dan honderd jaar nadat die is gemaakt terug in de regio.