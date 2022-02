Vorig jaar maakte ABP, het grootste pensioenfonds, bekend te stoppen met de fossiele industrie. De druk op PFZW, het op een na grootste pensioenfonds, is daardoor alleen maar toegenomen. Maarten de Zeeuw, expert klimaat & energie bij Greenpeace Nederland: "Overstromingen in Limburg, ijskappen die smelten, ouderen die overlijden aan hitte en extreme droogte in de hoorn van Afrika. De klimaatcrisis is hier en nu. Deze gevaarlijke investeringen in olie en gas moeten nu klaar zijn, hier zit geen enkele toekomst in." De actievoerende organisaties stellen: "2,4 miljard is het bedrag dat PFZW belegt in fossiele energie. Dat is 83 procent van de energiebeleggingen, tegenover 17 procent in duurzame energie."