"De vraag is: willen we blijven zwemmen in Oudewater? En dan is dit, na jarenlange discussie gewoon het beste plan", zegt Gijs Hoogenboom, fractieleider van de VVD en vurig pleitbezorger van een nieuw te bouwen zwembad. Maar niet iedereen is zo overtuigd. "Wij zien nogal wat risico's in dit plan", werpt Leendert Oosterom, fractievoorzitter van het CDA, tegen.