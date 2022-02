Stalker die voor geld en aandacht bij ex in Nieuwegein op ramen bonkte, krijgt celstraf en contactverbod

De rechtbank vindt bewezen dat de ernstig verslaafde man zijn ex-vrouw vorig jaar stelselmatig belaagde. Vooral in januari en februari was dat heftig. Onder invloed van drugs stond hij dagelijks bij haar voor de deur, schreeuwend en op de ramen bonkend. Ook drong hij via de achterdeur ongevraagd haar huis binnen en ging hij in de tuin liggen slapen. Waarschuwingen van de politie en Veilig Thuis hadden geen effect.