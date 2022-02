Burgemeester Baarn waarschuwt ouders van overlastgevende jeugd in persoonlijke brief

Burgemeester Röell roept de ouders op om het niet zover te laten komen: "Ik druk u op het hart: voorkom dat uw kind overlast veroorzaakt en strafrechtelijk in de problemen komt." De burgemeester roept de ouders op om indringend met hun kind te spreken over gedrag, verantwoordelijkheid en consequenties. "De overlast in de Pekingtuin moet namelijk stoppen", aldus de burgemeester in de door hem persoonlijk ondertekende brief.