Geen straf voor demonstranten die pand pensioenuitvoerder in Zeist bezetten

De leden van actiegroepen Extinction Rebellion en Christian Climate Action Nederland voerden in november actie omdat ze willen dat PGGM stopt met investeren in fossiele brandstoffen. Ze richtten zich tot de pensioenuitvoerder omdat die de beleggingen uitvoert voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) dat investeert in fossiele brandstoffen, zoals gas en olie. Ze hielden in het pand van PGGM speeches, zongen liederen en klapten voor elkaar. In de aangifte staat dat verschillende actievoerders zich hinderlijk gedroegen. Toen de veertien demonstranten weigerden te vertrekken, werden ze gearresteerd.