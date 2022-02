Opgelicht in wanhopige zoektocht naar nieuwe woning: 'We stonden al met een bus vol spullen voor de deur'

Gisteren was de grote dag. Het gezin stond om 13.00 uur met een bus vol spullen op de stoep van wat ze dachten dat hun nieuwe woning was. Maar eenmaal daar, deed er een iemand open die van niks wist. "Die man schrok zich dood. Dit is mijn huis en het is verkocht, ik moet er eind van de maand zelf uit", werd tegen het gezin gezegd. "We waren verslagen en verbouwereerd. Dit kan niet waar zijn! We stapten weer in de auto en dachten: we zijn opgelicht."