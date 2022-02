Herstel verwoest Lombokbos in Leersum nu echt van start: 'Veranderde leefomgeving biedt ook kansen'

Het noodweer veroorzaakte vorig jaar juni een enorme ravage in het bos, waar duizenden bomen sneuvelden. De afgelopen acht maanden zijn dan ook vooral besteed aan opruimen, vertelt Zwaan. ''Eerst moest het bos weer veilig gemaakt worden, zodat het weer opengesteld kon worden, dat was het allerbelangrijkst. Er was niet alleen in het Lombokbos veel schade, maar ook in de stukken eromheen.'' Nu die klus geklaard is, komen er nieuwe bomen. ''Dat kan deels via natuurlijke aanwas en deels met nieuwe aanplant.''