Utrechtse antropoloog over versoepeling regels: 'We zitten in de corona-cultuurshock'

Kramer: "Het is best lastig omdat mensen er verschillende dingen van zullen vinden. Alles wat vroeger mocht, mag straks ook weer. Dan is het even de vraag in hoeverre jezelf veranderd bent. Het is geen gevecht. Ik denk met name dat we nu in deze periode goede gesprekken moeten voeren met onszelf, met elkaar en dat we moeten beseffen dat voor corona een aantal zaken niet zo handig waren."