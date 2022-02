Opnieuw groot datalek bij SAVE en Veilig Thuis, duizenden interne pagina’s op internet

Op de pagina’s van het intranet van Samen Veilig zijn ook diverse wachtwoorden te vinden. Zo is er een wachtwoord naar een instructie-site. Samen Veilig zegt daar zelf over dat het niet de bedoeling is dat die informatie naar derden gaat: “Omdat medewerkers van meerdere GI’s (Gecertificeerde Instellingen, red.) gebruikmaken van de informatie op deze site, is deze website toegankelijk via internet en niet op ons intranet geplaatst. De informatie op deze website is echter uitsluitend bedoeld voor medewerkers die werken volgens de werkwijze SAVE. Anders gezegd: je hebt kennis van zaken nodig om de informatie op de site te kunnen duiden. Daarom is de site beveiligd met een inlog.” Het wachtwoord voor deze site ( werksamenaanveiligheid.nl/ ) werkt op het moment van schrijven van dit artikel nog steeds, blijkt uit een test. Alle inhoud is met het geheime wachtwoord vrij toegankelijk.