Wethouder Eerenberg: 'Datalek bij Samen Veilig is onacceptabel'

Raadslid Hester Assen (PvdA) schrikt van het nieuws over het datalek. Zij is vooral ontstemd over het feit dat er opnieuw een vertrouwelijk dossier naar een verkeerd adres is gestuurd. “Ik schrik van dit bericht waar opnieuw enorm gevoelige informatie van en over Utrechtse gezinnen niet veilig is”, stelt het raadslid. “Wanneer je als gezin te maken hebt met SAVE is dat al heel ingrijpend en dan moet je er minimaal van verzekerd zijn dat je privacy gewaarborgd is.” Ze benadrukt dat na het vorige grote datalek in 2019 de gemeenteraad gezegd heeft dat het de dataveiligheid bij het bedrijf echt op orde moet zijn. Aanstaande donderdag gaat Assen de wethouder aan de tand voelen over de aanhoudende datalekken bij Samen Veilig. “Dit moet op orde.”