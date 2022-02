"We doen dit omdat we willen weten hoe het met de vleermuis gaat. In zijn algemeenheid en met de verschillende soorten. In de zomer kunnen we dit ook doen, maar zitten ze op meer plekken verstopt", legt Ouwehand uit. "Dus dit is het makkelijkste om een schatting te maken, doordat je maar één keer in de winter naar een gebouw hoeft om te tellen."