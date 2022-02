Hoge energieprijzen donkere wolk boven Utrechtse scholen: 'Kan ten koste gaan van onderwijs'

Driekwart van de schoolbesturen in Nederland merkt inmiddels dat er in de klaslokalen meer energie wordt verbruikt door de ventilatie-eisen vanwege de coronapandemie, blijkt uit een ledenraadpleging van de PO-raad. Maar dat is niet alles: van de 235 schoolbesturen die hebben gereageerd heeft 44 procent nu al te maken heeft met een stijging van de energieprijzen. Overige schoolbesturen hebben nog geen last omdat veel van hen afspraken hebben gemaakt via een inkoopcollectief. De prijs die zij betalen voor energie is voor langere tijd vastgezet. De PO-Raad verwacht echter dat ook deze schoolbesturen straks te maken krijgen met hogere energieprijzen als de contracten opnieuw moeten worden aanbesteed.