Op 14 september rukte de brandweer uit voor een brandende hooibaal in Leerdam. En op 8 november ging daar een auto in vlammen op. Na de autobrand kwam de verdachte in beeld bij de politie. Die zette een peilbaken in om hem te kunnen volgen. Nadat op 18 november een oud bankstel in brand was gestoken net buiten Leerdam, werd de man in zijn woning aangehouden