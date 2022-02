Kabinet kondigt vergaande versoepelingen af, nieuwe regels voor thuisbezoek en thuiswerken gaan direct in

Vrijdag kunnen de horeca en cultuursector weer open tot 01.00 uur. De vaste zitplaats vervalt hier en mondkapjes zijn niet meer nodig. Verder is het thuiswerkadvies aangepast. Het advies wordt om zo mogelijk thuis te werken, en wie toch naar zijn werkplek moet liefst maximaal de helft van de tijd. De aangekondigde versoepeling van het thuiswerkadvies gaat meteen in. Ook verdwijnt het advies om thuis maar vier mensen per dag te ontvangen per direct.