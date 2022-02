Twee Veenendalers opgepakt in groot onderzoek naar mensenhandel

In de vroege ochtend, rond 06.00 uur, viel de politie binnen op vier locaties. Daarbij werden de twee aangehouden én er werd een aantal telefoons in beslag genomen. Het onderzoek richt zich volgens de politie op de seksuele uitbuiting van een meerderjarig slachtoffer. Dit zou zijn tussen oktober 2020 en eind maart 2021 in verschillende plaatsen in het land, waaronder Veenendaal, Doorn en Utrecht.