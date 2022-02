Corona-opnames in Utrechtse ziekenhuizen nemen toe, landelijk beeld laat afname zien

Zo steeg het aantal opgenomen patiënten van het Meander Medisch Centrum van 15 op zaterdag naar 23 op dinsdag. Bij het Sint Antonius in Nieuwegein waren het er op zaterdag 26 en op dinsdag 39. In het UMC Utrecht lagen er 27 en een paar dagen later 32. Bij stadsgenoot het Diakonessenhuis gaat het om een stijging van 16 naar 24. In totaal lagen er maandag 12 februari 84 patiënten in het ziekenhuis en drie dagen later 118.