Femke (25) uit Utrecht kreeg baarmoederhalskanker: 'Neem alsjeblieft dat vaccin'

Uit een rondgang van RTV Utrecht op social media blijkt dat veel mensen het HPV-vaccin niet hebben genomen. In veel gevallen omdat ze te oud zijn: het vaccin zit pas sinds 2010 in het Rijksvaccinatieprogramma. Maar veel mensen geven ook aan dat ze het vaccin destijds niet namen omdat het nog 'te nieuw' was. Ouders vertrouwden het niet helemaal en er gingen veel verhalen, bijvoorbeeld dat je er onvruchtbaar van kon worden.

De 32-jarige Kim Vossenberg uit Utrecht was ook te oud voor het vaccin. Op haar 30e deed ze een uitstrijkje, en daaruit kwam dat ze het HPV-virus heeft. "Ik dacht echt: wat overkomt me nu?"

Daarna kreeg ze een lisexcisie, waarbij weefsel uit de baarmoedermond wordt weggehaald. De drie jaar daarop moest ze elk halfjaar opnieuw een check-up doen. "Dat was vooral mentaal heel zwaar: je zit elke keer weer in die molen." Fysiek had ze geen enkele klacht. Twee weken geleden moest ze weer op controle. Het HPV-virus is nu weg. "Tranen van geluk heb ik toen gehuild. Ik kan niet omschrijven hoe opgelucht ik mij toen voelde."

Nieuw dit jaar is dat ook jongens worden opgeroepen voor het HPV-vaccin. De 19-jarige Mirko uit Leerdam laat via Instagram weten het verstandig te vinden dat jongens nu ook een uitnodiging krijgen. "Als dit vaccin toevallig ook werkt tegen andere vormen van kanker veroorzaakt door dit virus, dan is dat toch alleen maar mooi meegenomen?"

Wel vindt hij dat er nog veel onduidelijkheid is. "Ik heb nog nergens echte bijwerkingen te horen gekregen die er kunnen zijn voor jongens. Ik weet wel dat toen de meiden uit mijn klas in groep 8 de oproep kregen, de prik weigerden vanwege de kans op onvruchtbaar worden."