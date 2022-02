Ongeadresseerd reclamedrukwerk bestaat uit reclamefolders, -brochures en -flyers of samples die gratis bij elk huis door de brievenbus worden gedaan. Huis-aan-huisbladen en informatie over werkzaamheden of activiteiten in de buurt worden zonder ja-sticker nog wel bezorgd. Wie dat ook niet wil, kan een nee-nee-sticker op de bus plakken.